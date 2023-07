Mario Di Ventura, ex Civitavecchia e Pomezia ed Edorado Fagioli sono due calciatori del Cerveteri. Il primo è un centrocampista, l'altro è un esterno alto, che insieme rappresentano un salto di qualità notevole per il reparto offensivo verdeazzurro. Due ingaggi di spessore, molto utili all'economia della squadra di Superchi, che ha voluto elementi di esperienza e capacità tecniche . Classe 91, Di Ventura per tanti anni ha giocato in Eccellenza, vestendo maglie di squadre prestigiose. Per Fagioli, ex Aranova e Ladispoli, si può dire che è un assistman formidabile, un calciatore che serviva come il pane al Cerveteri. Il diesse Gnazi ha lavorato con meticolositùà per portare il forte centrocampista in verdeazzurro, che va ad aggiungersi a Moretti e Roscioli. « Siamo contenti, abbiamo fatto una scelta giusta, in linea con le nostre prerogative - ha detto Gnazi-. Non sarà l'unico acquisto, visto che per il fine settimana dovremmo chiudere per un altro nel reparto offensivo. Stiamo allestendo una formazione da primi posti per la Promozione, capace di poter disputare l'Eccelleza qualora ci ripescassero. Le sensazioni generali sono buone , ai tifosi vorremmo regalare una squadra ambiziosa e competitiva e penso che ci riusciremo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA