Manila Esposito si conferma protagonista a livello internazionale. Nella finale dell'all around ai Mondiali di Anversa la ginnasta della Nazionale italiana e dell'As Gin ha conquistato un onorevole nono posto, in una gara vinta dalla monumentale Simone Biles. Esposito era alla sua prima volta in evento di questo tipo e l'ha concluso con il risultato di 53.898. La ragazza classe 2006 bagna il debutto nell’all around con un buona parallela da 14.166. Purtroppo conclude una altrettanto eccellente trave con una caduta sulla rondata doppio carpio. Si scoprirà che un infortunio in allenamento alla mano l’ha condizionata per tutta la gara. Anche per Esposito, cresciuta da Camilla Ugolini, il 12.866 della giuria diventa una pesante zavorra. Sulle note di “Le vent le cry” di Morricone, Manila aggiusta un po’ il tiro grazie ad un 13.100 su un 5.50 di partenza. Peccato per un piedino fuori della linea. Ma è al volteggio che esplode tutta la potenza del talento originario di Boscotrecase. Il 13.766 la porta nel novero delle migliori al mondo.

