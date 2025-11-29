La Futsal Academy torna al successo nel campionato di Serie B, imponendosi 3-2 nel ritorno al PalaSport Insolera-Tamagnini, in una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. I rossoblù partono subito forte e al 5’ trovano l’1-0 con Morra, abile a finalizzare in contropiede l’assist di Cavedal. La Roma risponde prontamente al 7’, approfittando di una palla non allontanata dalla difesa, e riequilibra le sorti del match.

Al 16’ la Futsal torna avanti grazie a Terzini, che sfrutta una deviazione su un tiro di Lopez per siglare il 2-1. Nella ripresa la squadra civitavecchiese allunga al minuto 11 con Di Eugenio, sempre più bomber della stagione, al termine di un’azione insistita e ben orchestrata. La Roma prova a rientrare in partita al 14’ con uno sfortunato autogol di Cavedal, ma non riesce a rimontare, permettendo ai rossoblù di portare a casa tre punti preziosi.

La vittoria assume un valore ancora maggiore se si considerano le assenze di Santomassimo e Pietrantozzi e le rotazioni ridotte, che hanno costretto il tecnico a fare affidamento su una rosa rimaneggiata. Fondamentale anche l’apporto del portiere Schiavi, ancora una volta protagonista con interventi decisivi che hanno spento ogni tentativo romano di pareggio.

«È stata una bella vittoria – commenta Manuel Terzini – non era facile perché loro sono una bella squadra. L’avevamo preparata bene in settimana e per fortuna abbiamo vinto. Fino ad ora abbiamo giocato sempre belle partite, siamo una bella squadra e speriamo di poter aspirare a qualcosa di più di una semplice salvezza».

Anche Matteo Proietti sottolinea le difficoltà della gara: «Non pensavamo sarebbe stato così difficile spuntarla – spiega –, tanta pressione e tanta qualità. Eravamo rimaneggiati, ma lo spirito di gruppo ci ha dato una grossa mano. Dobbiamo raggiungere la quota salvezza, ma ancora serve fare punti. Dopo penseremo anche ad altre cose».

Un successo pesante per la Futsal Academy, che mantiene i civitavecchiesi a -1 dalla capolista Ardea e avvicina sensibilmente l’obiettivo salvezza. La squadra dimostra carattere e convinzione, confermando di poter competere ad alti livelli in questa Serie B e aprendo scenari sempre più interessanti per il prosieguo della stagione.

