Dodicesima giornata di andata del campionato di Eccellenza che ha riservato ben poche soddisfazioni ai colori di Viterbese e Sorianese. I gialloblù non sono andati oltre lo 0-0 casalingo nella sfida contro l’Astrea confermando i loro limiti in fase offensiva e allungando la striscia senza successi. Intanto oggi la società del presidente Salaris ha annunciato ufficialmente la rescissione dei contratti con gli attaccanti Follo e Rossi che sono quindi liberi di accasarsi altrove e si attendono ora nelle prossime ore dei nomi in arrivo per andare a rimpolpare un organico che dopo queste ultime due partenze è veramente ridosso all’osso. Con il punto contro l’Astrea la Viterbese si è portata a 15 punti, ad una sola lunghezza dalla zona play out ed ha aggiornato il suo bilancio a 3 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. E le cose non stanno andando bene anche a Soriano nel Cimino dove è arrivata la seconda sconfitta consecutiva (la quarta stagionale) per la Sorianese battuta 2-0 nella temuta e difficile trasferta sul campo della capolista Aranova. Cimini che restano fermi a 16 punti e che adesso si prepareranno alla gara interna di domenica che è proprio il derby contro la Viterbese, match delicatissimo per entrambe e chissà che alla fine non finisca per vincere la “paura”. Per le pari alti della classifica oltre la conferma dell’Aranova che è a + 4 sul Monti Prenestini, seguono a 22 Pomezia Calcio e Civitavecchia,, poi a 20 punti il Rieti che si è riscattato andando a vincere per 1-0 la delicata sfida contro il Pomezia.