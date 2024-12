Lo storico club a inviti che tra gli anni ’70 e gli anni ’90 ha rappresentato il rugby del centro sud, i “Lupi”, rinasce su un’iniziativa in questo caso voluta dal Lazio, che è rappresentata da tutte le società di Serie A Elite e Serie A: Civitavecchia, Fiamme Oro, Primavera, Rugby Roma, Lazio, Capitolina e Villa Pamphili. Una rinascita voluta da tutto il territorio e dal comitato regionale per dare ai giovani rugbysti delle società laziali una opportunità di crescita a livello internazionale. Chiamati a rappresentare nella selezione con la maglia storica dei Lupi gli atleti biancorossi Maicon Auriemma e Alberto Nicita, vincono il Trofeo Orsi a Madrid, organizzato dal Rugby Club Orsi Italiani Madrid e svoltosi nello stadio dell’Università Complutense. I Lupi ora si rimettono al lavoro per programmare il futuro.

