Michael Magnesi è ancora il campione del mondo Silver WBC dei pesi superpiuma.

Il pugile di adozione civitavecchiese infiamma la Città eterna e sul ring allestito nella sede della Federbocce batte ai punti, dopo un match senza esclusione di colpi vinto con verdetto unanime, il colombiano Nike Theran.

«È stato un incontro ostico, contro un avversario al quale è stato permesso di giocare sporco con tante spallate e anche qualche testata. Theran ha spesso legato e non mi ha permesso di boxare; nonostante ciò sono riuscito a mettere buoni colpi e portare a casa la contesa. Grazie a questa vittoria mi aspetto di entrare nei primi cinque della classifica del WBC. Essere a un passo dal Mondiale Gold è molto emozionante e non vedo l’ora di giocarmi tutte le carte che ho sul quadrato. Il 12 novembre andremo alla convention del Word Boxing Council; spero che in quell’occasione riusciremo, insieme ad Alessandra (moglie e manager - ndr), a chiudere un accordo titolato».

VERSO IL MONDIALE GOLD WBC

Il prossimo avversario del “Lupo Solitario” potrebbe uscire dal match tra campione in carica del World Boxing Council, il 30enne texano O'Shaquie Foster (20-2-0) e il numero uno del ranking WBC, il 25enne di Città del Messico Eduardo Hernández (34-1-0).

I due incroceranno i guantoni al Poliforum Benito Juarez di Cancun.

Nel giro di un paio di settimane potrebbero essere poste le basi per mettere in piedi una sfida per riunificare i titoli Silver e Gold, quando il nuovo campione, o il vecchio se Foster difendera la cintura, siederà comodo sul suo trono e l’organizzazione mondiale presieduta da Mauricio Sulaimán aggiornerà la classifica che attualmente vede Michael Magnesi al nono posto.

Il pugile italiano nel frattempo si potrà godere il meritato riposto, in attesa di una chiamata che potrebbe definitivamente cambiargli la vita sportiva e non.

