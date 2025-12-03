Michael Magnesi ha partecipato alla 63ª Convention WBC di Bangkok per il quarto anno consecutivo, dopo Acapulco, Uzbekistan e Amburgo, confermandosi una presenza costante e apprezzata all’interno del panorama mondiale della boxe professionistica.

Ancora una volta, il Presidente Mauricio Sulaimán ha voluto esprimere pubblicamente parole di grande stima e apprezzamento per il percorso sportivo e umano di Michael, sottolineando i risultati raggiunti e la serietà dimostrata in questi anni.

Nel corso della Convention, Magnesi è stato premiato per la seconda volta in tre anni con il prestigioso braccialetto verde e oro WBC, riconoscimento riservato agli atleti che incarnano i valori più alti del pugilato mondiale.

Durante la sessione ufficiale di classificazione generale dei mandatori, è stato inoltre confermato il match valevole come eliminatoria finale mondiale WBC contro Mark Magsayo, in programma il 31 gennaio negli Stati Uniti, con sede ancora da definire. Le comunicazioni ufficiali sull’evento sono previste nei prossimi giorni. I contratti risultano già firmati da alcuni giorni.

Michael Magnesi si è affermato come uno dei pugili più apprezzati dell’intera Convention, ricevendo grande attenzione da parte di giornalisti, addetti ai lavori e tifosi, con numerose richieste di foto, autografi e interviste.

Questo traguardo rappresenta il risultato concreto di anni di duro lavoro, dedizione, sacrifici e perseveranza.

Michael è stato accompagnato alla Convention dalla sua promoter e moglie Alessandra Branco e dal suo cutman Davide Bianchi.

Il rientro in Italia è previsto per venerdì 5, data in cui Magnesi inizierà la preparazione minuziosa in vista del match del 31 gennaio, sotto la guida del suo maestro Gesumino Aglioti. La preparazione tecnica e atletica sarà curata direttamente dal pluricampione Silvio Branco.

