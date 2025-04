Proseguono gli attestati di stima per Michael Magnesi dopo la vittoria del Mondiale Silver Wbc dei pesi Superpiuma, cintura conquistata un mese fa a Valmontone contro il francese Khalil El Hadri. Lone Wolf, accompagnata dalla manager e moglie Alessandra Branco, ha viaggiato in direzione della sede della Federpugilato, dove è stato ricevuto dal presidente della FPI, Flavio D’Ambrosi, nei locali di viale Tiziano a Roma. Un meeting, cui hanno preso parte anche il Consigliere Federale Luca Rigoldi, il Segretario Generale Walter De Giusti e la Promoter Alessandra Branco, in cui il Presidente si è complimentato con “Lupo Solitario” per i recenti e straordinari successi raggiunti. Magnesi sta vivendo un periodo decisamente più tranquillo, godendosi il ritorno alla ribalta internazionale, in attesa di capire come sarà pianificato il suo prossimo futuro, con la speranza di vederlo presto contendente la cintura iridata Gold all’americano Foster.

