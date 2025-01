Impegno interno oggi pomeriggio nella penultina giornata di andata del campionsto regionale di Promozione (girone A). I collinari, allenati da mister Roberto Macaluso, affronteranno oggi pomeriggio allo Scoponi gli ospiti del Real Morandi di Ostia; fischio d'inizio alle ore 14.30. «Oggi giochiamo contro il Rodolfo Morandi - spiega il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso - le partite dopo la sosta natalizia hanno sempre qualche insidia particolare e riservono qualche sorpresa. Noi ci siamo allenati bene in questo in queste due settimane, anche un po' a ranghi ridotti, ma abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori effettivi. Abbiamo acquistato Cristian Suma e questa settimana già si è allenato con noi. È tornato per fortuna Valerio Imperiale dopo il brutto infortunio. A livello numerico la rosa è migliorata in quantità e in qualità. Cercheremo di ripartire dai risultati positivi che abbiamo fatto nel duemilaventiquattro che ci ha visto protagonisti sia nella stagione dello scorso anno sia nella prima parte dell'attuale stagione. Cercheremo di migliorarci e, come al solito, affronteremo con grande entusiasmo e ottimismo questa partita difficile». Per prepararsi nel migliore dei modi la società collinare ha organizzato una partita amichevole per far rimettere in moto le gambelau ragazzi. Il Tolfa lo scorso 30 dicembre ha affrontato l'Anguillara, formazione che milita in Prima Categoria (girone C); i biancorossi si sono imposti per 1-0. Dopo il palo colpito da Marco Bevialacqua Vittorini, al volo di destro, ha segnato la rete. Prima di tutto torna a vestire la maglia biancorossa Valerio Imperiale, il centrocampista, che l’anno scorso ha dovuto interrompere la stagione dopo un infortunio grave avvenuto in campo con ferita allo zigomo. Adesso si è rimesso in forma e torna a disposizione di Macaluso. Il tecnico collinare del si è detto molto soddisfatto del suo rientro: «È un bravo ragazzo oltre che un giocatore valido; è indietro di preparazione, ma se sta bene atleticamente è un 2004 su cui puntare». Il ds Marcello Smacchia, con la complicità di patron Alessio Vannicola, ha sferrato un ottimo colpo al mercato: in maglia biancorossa è arrivato Cristian Sumo, il centravanti che potrà coprire le spalle al bomber Gabriele Martinelli. Suma è un classe 2000 che si stava allenando a Terni (in Promozione) e che ha giocato nella Academy Ladispoli (in Eccellenza) e nel Cantalice in Promozione. Ha anche giocato in serie D con il Marina di Ragusa, il Messina e anche con la Primavera del Lecce.

