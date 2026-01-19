«Il primo ringraziamento va a loro: una tifoseria di altre categorie, sembrava di essere in Serie C. Una cornice di pubblico mai vista, tutto colorato di verde e azzurro. È questo che ti fa pensare che a Cerveteri si possano fare cose importanti. La sconfitta la accettiamo, senza se e senza ma. Da subito torniamo al lavoro: domenica ci aspetta una gara importantissima contro il Pianoscarano».

È il commento di Andrea Lupi, presidente del Cerveteri, dopo una sconfitta bruciante e immeritata nel derby di Ladispoli. Gli etruschi escono dal campo con grande amarezza, soprattutto per non essere riusciti a regalare una gioia ai propri tifosi: oltre un centinaio, instancabili, a cantare e sostenere la squadra per tutta la gara.

«Abbiamo visto un pubblico grandioso, sembrava di essere in Serie D. Li sentivamo, ci tenevano tantissimo a vincere contro il Ladispoli. Chiediamo scusa se questo regalo non è arrivato – ha raccontato il capitano Simone Piano –. A fine partita siamo andati a parlarci ed è stato proprio il pubblico a rincuorarci. Sono stati straordinari».

Ora si riparte con una settimana intensa: all’orizzonte c’è la sfida contro il Pianoscarano, che condivide il terzo posto in classifica proprio con il Cerveteri.

Parola d’ordine: tornare subito alla vittoria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA