Si conferma una macchina schiacciasassi la Under 16 CRC/URL e va a vincere fuori dalla regione Lazio contro una formazione composta dal Civita Castellana e l’Orvieto.

Una partita da due volti così lo staff tecnico del CRC/URL: «Primo tempo poco incisivo da parte dei nostri, mentalmente affrontato male, i nostri avversari, al termine del primo tempo, conducevano col punteggio per 14 a 5. Prima della ripresa, nell’intervallo, abbiamo parlato con i ragazzi stimolando in loro la determinazione, la voglia di giocare soprattutto l’unione dei reparti che hanno sempre dimostrato in campo e la partita ha cambiato volto. I ragazzi hanno iniziato a giocare da veri rugbisti ad alto livello con molta intensità col punteggio finale che ci ha visto vincere per 25 a 14».

Da sottolineare due nuovi innesti con esordio in campo Matteo e Benjamin che vanno a rafforzare il roster della Under 16 del CRC/URL.

