Non finiscono di stupire i giovani della Stella Azzurra Basket. Bellissima vittoria quella ottenuta dai giovani biancostellati che, con determinazione e carattere, superano in trasferta il Pass Roma per 58-55. I ragazzi di coach Maria Chiara Scaramuccia superano meritatamente i quarti ed accedono così alla semifinale dove affronteranno, sempre in trasferta, la corazzata Stella Azzurra Roma. Un’avversaria fortissima ma c’è da scommettere che i giovani viterbesi faranno di tutto per rendere la vita dura ai pari età romani.

