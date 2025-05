L’Under 12 del Crc ed i Barbarians Rugby sono in marcia per il "Torneo Città di Treviso" prestigioso torneo che coinvolge squadre Under 12 di tutta Italia.

Il Torneo “Città di Treviso” nato nel 1976, oggi è giunto alla sua 45° edizione e con il passare dagli anni ha assunto una tale rilevanza, in termini di partecipazione e di livello agonistico, senza paragoni nel panorama rugbistico italiano.

L’Under 12 biancorossa in franchigia con i bianconeri parteciperanno al prestigiosissimo torneo ‘Città di Treviso’, di gran lunga, a livello nazionale, la manifestazione più importante nel panorama della palla ovale propaganda.

Per i colori biancorossi presenti gli allenatori Alessio Cicoria, Marco Maddaloni e Marian Neagos; dirigenti Sara Celestini e Fabiana Fochetti.

Le partite si disputeranno domani e domenica sugli splendidi campi trevigiani, presso il Centro Sportivo “La Ghirada” di Benetton Rugby Treviso (TV) e coinvolgono migliaia di atleti, provenienti da tutta Italia.

