Nell’ultimo appuntamento dell’anno agonistico Ludovica Legittimo ha confermato il suo strepitoso momento di forma, in una gara valevole per la classifica che deciderà i partecipanti agli Europei di Bielsko Biala, in Polonia, a febbraio 2025.

La fresca campionessa del Mondo Juniores, infatti, si è imposta in occasione dell’Open League Toscana a Follonica, dove erano presenti le migliori società italiane di karate.

Ludovica Legittimo ha dimostrato di essersi messa subito nuovamente a lavoro, nonostante il successo iridato arrivato di recente.

La civitavecchiese cresciuta nella Mabuni Club Civitavecchia, attualmente tesserata e in forza allo Shirai San Valentino, ha vinto la manifestazione e dimostrato ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno, il suo valore.

In terra toscana, oltre alla giovane campionessa, erano presenti proprio tre portacolori della Mabuni: Valerio Rovetto, Lorenzo Miceli e Simone Conversini, i quali hanno onorato sul tatami la loro società.

«Buono il comportamento sportivo dei nostri atleti - affermano dalla Mabuni - penalizzati anche dalla gestione arbitrale non all’altezza di una gara di tale importanza alla quale avrebbero dovuto partecipare solo arbitri Nazionali ed Internazionali, invece erano presenti molti arbitri Regionali. Quest’ultimi, ancora inesperti - concludono dal club di Civitavecchia - hanno falsato l’andamento della gara».

