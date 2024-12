Ludovica Legittimo si è laureata campionessa del mondo della categoria Juniores nei 48 kg. Strepitoso risultato per la civitavecchiese nell'evento iridato di Jesolo. La ragazza dello Shirai San Valentino e cresciuta alla Mabuni ha vinto la finale contro la svedese Agnes Nyman, con cui ha spesso duellato per i primi posti del ranking negli ultimi anni. Ma Legittimo, in diretta sul portale de La Repubblica, ha saputo vincere questo incontro grazie alla sua sagacia, alla sua combattività e soprattutto grazie alla sua concentrazione. La già vicecampionessa europea juniores non ha lasciato scampo a nessuna avversaria. 5-1 sulla spagnola Martin Garcia-Gasco, 2-0 sulla montenegrina Miladinovic, 0-0 con la giapponese Uchida campionessa nel mondo 2022 ed un secco 5-0, in semifinale, con la slovacca Veronika Jalowiczorova. In totale 13 punti fatti e uno solo subito. E nel pomeriggio di lunedì la campionessa civitavecchiese è stata accolta come una star al suo ritorno in città. La Mabuni, la società dove è cresciuta, con la mamma Stefania e il papà Enzo, entrambi maestri molto conosciuti in città, le ha organizzato una splendida festa improvvisata, con gli amici della palestra di via Valentini al quartiere Faro che l’hanno omaggiata con cori, trombette da stadio e tantissimi selfie, senza dimenticare i numerosi abbracci.

