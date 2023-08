È calato il sipario sulla 12esima edizione del Training Camp & International Championship in scena a Limassol, dove la delegazione azzurra ha partecipato con i suoi 4 atleti che hanno disputato un’ottima prova sui tatami ciprioti. Nel gruppo azzurro presente anche la civitavecchiese Ludovica Legittimo, che si è piazzata in seconda posizione nella categoria 53 kg Juniores. Una bella esperienza quella vissuta dalla ragazza targata Mabuni ed ora in forza allo Shirai, che ha potuto vivere un training di carattere internazionale che, come detto, si è chiuso con un torneo. Ad accompagnare Legittimo era presente l’allenatrice Selene Guglielmi.

