La notizia era nell'aria già da qualche giorno, ma ora sono giunte le conferme ufficiali. Ludovica Legittimo è stata convocata dalla Nazionale Italiana Juniores per prendere parte ai Mondiali, che si terranno dal 9 al 13 ottobre a Jesolo. Quindi un altro evento internazionale con il tifo azzurro per la giovane campionessa civitavecchiese, dopo quanto avvenuto al Campionato del Mediterraneo. Si tratta di una chiamata importante, perché, per ogni categoria, ogni nazione può schierare solo un atleta. Saranno ben 113 le nazioni che si sono iscritte all'evento. Ben 49 le karateke nella categoria dove gareggerà la ragazza dello Shirai San Valentino, che è fortemente supportata dalla Mabuni. Intanto il club di via Valentini si gode un altro successo. Domenica scorsa si è svolto al PalaPellicone di Ostia il sesto Memorial Andrea Nekoofar. La gara, sempre molto attesa in tutt’Italia, ha visto la presenza di 155 società, le migliori d’Italia e 1049 atleti tra cui anche una rappresentativa dell’Australia. La Mabuni è stata presente con cinque atleti e si è posizionata al 19° posto, superando anche società con gruppi molto corposi. La prova di Simone Conversini è stata perfetta. L’atleta della Mabuni, guidato dalla maestra Stefania Iacobelli, ha superato i primi 4 incontri è giunto in finale ha conquistato l’oro. Gara esemplare e perfetto connubio maestra/atleta. Rovetto e Miceli L. hanno subito mentalmente il passaggio nella categoria superiore. De Marco e Miceli M, un po’ frastornati per la prima gara di tale livello e più piccoli di un anno dai loro avversari. Inoltre Conversini partirà mercoledì alla volta di Palermo per difendere i colori del Lazio al Trofeo Coni.

