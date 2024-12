Domenica si è chiuso il sipario sugli Italiani Juniores Fijlkam. Nella bella cornice del PalaPellicone di Ostia, si sono date battaglie 341 società con 912 atleti provenienti da tutta Italia, in una manifestazione con numeri da record e karateki di alto livello.

Ludovica Legittimo, presente con i colori dello Shirai San Valentino, si è nuovamente laureata campionessa italiana, ottenendo il suo quinto titolo tricolore. La civitavecchiese ha messo in riga le cinque avversarie che ha affrontato sul suo percorso, mettendo a segno 15 punti e subendone solo uno. Anche nella finale, disputata in serata, Legittimo ha prevalso, mantenendo candida la sua difesa, non incassando neanche un punto.

