Ludovica Legittimo ha vinto il bronzo nella Coppa del Mondo U21, che si è svolta nello scorso weekend a La Coruna, in Spagna.

La karateka della Nazionale italiana ha fatto ancora una volta bene in una città dove si era distinta in maniera prestigiosa nel suo recente passato.

La gara, di altissimo livello e alla presenza di 3000 atleti e 75 nazioni, è stata molto impegnativa per la ragazza in forza allo Shirai San Valentino, che ha superato molte avversarie per arrivare alla parte finale del tabellone della categoria 48 kg.

«Ludovica si è comportata egregiamente - raccontano dal suo staff - salendo di nuovo sul podio. Purtroppo l’incontro con la svedese è andato in un’unica direzione, le tecniche portata da lei non venivano per nulla considerate. Poiché contemporaneamente alla gara si svolgevano anche le prove pratiche degli esami dei nuovi arbitri internazionali, alcuni dei quali non ancora all’altezza di gestire una gara di questo livello, ci sono state infatti molte sbavature arbitrali che hanno modificato i risultati finali. Siamo già tornati in palestra per continuare a lavorare in vista dei prossimi impegni».

©RIPRODUZIONE RISERVATA