Il primo posto al termine del girone d’andata non bastava. Sono arrivate altre belle notizie per la Nautilus. Infatti la giovane Lucrezia Puppi, centroboa della squadra di serie A2, dove si divide lo spazio sul perimetro con Sara Scifoni, è stata chiamata nuovamente in Nazionale giovanile. La giocatrice verdazzurra è stata convocata per un collegiale della selezione nate 2007, che si terrà a Firenze da questa domenica a mercoledì. Sarà un’esperienza speciale per le azzurrine, che nel corso della loro permanenza nel capoluogo toscano avranno anche la possibilità di frequentare lo storico centro tecnico di Coverciano, conosciuto per essere molto spesso residenza della Nazionale di calcio in previsione degli appuntamenti più importanti. Puppi ha già avuto esperienze di rinomata rilevanza con l'Italia nel suo recente passato, con cui ha disputato Mondiali ed Europei giovanili, sfiorando di poco la conquista di una medaglia, oltre a laurearsi vice campione nazionale U16 con la calottina dell'Orizzonte Catania, dove era andata in prestito alternativo lo scorso anno, continuando comunque a giocare con la prima squadra diretta da mister Daniele Lisi. «La società fa un grosso in bocca al lupo alla sua atleta e i complimenti allo staff tecnico, per come svolge il proprio lavoro con perseveranza e professionalità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA