Tra gli artefici di questa significativa trasformazione dei tirrenici nella stagione attuale, che li vede in testa alla classifica dopo 17 giornate di campionato, c’è il direttore generale Bruno Luci, che abile conoscitore dei campionati dilettantistici, ha nel suo bagaglio sportivo alcune promozioni con il Civitavecchia. I dirigenti locali, rispettando questo suo curriculum, lo hanno voluto fortemente a Santa Marinella.

«Diciamo che stiamo esprimendo un ottimo calcio - esordisce Luci - nelle ultime nove gare abbiamo ottenuto otto vittorie che ci consentono di essere primi in classifica. La squadra continua a dare continuità ai risultati positivi. Abbiamo visto da subito un gruppo decisamente forte a livello psicologico e a livello agonistico e quindi, continuare a perseverare sotto questo aspetto, in prospettiva ci fa stare tranquilli, anche se, come dico sempre, il campionato è ancora lungo e quindi momenti di flessione ci potrebbero essere, ma visto con quale concentrazione, con quale caparbietà la squadra riesce a gestire anche le situazioni più difficili, ci fa stare meno preoccupati. Bisogna anche dire che allo stato attuale, è stato fatto un ottimo lavoro, soprattutto dal tecnico Daniele Fracassa e dai ragazzi, che durante la settimana, lavorano in maniera veramente importante, dando sotto l'aspetto fisico e psicologico un approccio deciso a quella che è la loro professionalità. La società, ci ha messo in condizioni di poter lavorare e gestire in maniera consona la categoria e alle esigenze che si incontrano durante il percorso del campionato. Il Direttore sportivo Stefano Di Fiordo ha lavorato benissimo in campagna acquisti, puntando tutti quei giocatori che servivano per ricostruire e per rimodellare una squadra già con una ossatura dell'anno precedente abbastanza buona. Ha condito tutte queste componenti con la sua esperienza e con il suo intelletto per poter ottenere risultati importanti».

