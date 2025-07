Tra i volti nuovi del Cerveteri, c'è un nome legato alla cerveteranità. Si tratta di Christian Lucarini, esterno classe 2007, lo scorso anno in forza al Ladispoli. Un giovane di belle speranze, nato e cresciuto nel quartiere Casaccia, dove i genitori da anni sono titolari di un bar. «Sono onorato di indossare la maglia della mia città e giocare davanti a questi tifosi mi darà una carica incredibile. Io sono giovane, ma attraverso delle foto e dei video ho avuto il piacere di conosce la storia di questo club. Mi sono emozionato, vorrei che ci fosse tanta gente sugli spalti la domenica. Non vedo l'ora di cominciare, prometto impegno e lavoro. Mi metterò a disposizione del tecnico, sono nella mia città, non voglio deludere nessuno, soprattutto la società che mi ha dato fiducia».

