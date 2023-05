Luca Di Gennaro torna a disposizione delle squadre della città di Civitavecchia. Il centrocampista locale, 30 anni il prossimo dicembre, si rimette in gioco dopo le esperienze nell’ultimo anno e mezzo nel Lazio con l’Allumiere e in Toscana con l’Orbetello, entrambe militanti in Prima Categoria. Di Gennaro prima ha vestito la maglia collinare fino a dicembre, per poi accasarsi con il club biancoceleste, con cui ha centrato lo scorso anno la salvezza nel girone C toscano. Per Di Gennaro una decina di gol e altrettanti assist tra Allumiere e Orbetello.

«Sì, torno nella mia città - afferma l’ex giocatore di Cpc2005 e Csl Soccer - per motivi lavorativi e di famiglia. Dopo la nascita di mio figlio preferisco ritornare a Civitavecchia in pianta stabile, quindi sono a disposizione».

