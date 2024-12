Il Real Fabrica è pronto per la Serie A2. La Co.Vi.So.D. ha dato parere positivo al Real Fabrica di Roma C5 per l'ammissione al campionato di Serie A2 di calcio a 5 e alla luce della situazione generale inerente ai ripescaggi nessun problema per la riammissione alla A2 della prossima stagione dopo la retrocessione sul campo con la sconfitta ai playout contro l’Aosta. Raggiante il club: «Siamo carichi di entusiasmo e pronti ad affrontare la nuova stagione con grinta e voglia di rivalsa. Da una caduta ci si rialza più forti di prima, e noi lo dimostreremo sul campo. Un ringraziamento speciale a tutti i nostri sponsor e a tutti i nostri tifosi che non ci hanno fatto mai mancare il loro sostegno nei momenti difficili. Il Real Fabrica non si arrende mai e continuerà sempre a sognare in grande. Un ringraziamento speciale al nostro segretario Riccardo Viola che ha curato come sempre con grande professionalità la domanda di ammissione».c