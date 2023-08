Riparte con ambizioni rinnovate il Borgo Palidoro, reduce da una salvezza faticosa e tormentata.

Sul campo in terra gli amaranto corrono agli ordini del tecnico Gabriele Geminiani, al quale la società ha chiesto di ottenere una salvezza senza affanno.

La compagine si è rafforzata nei reparti in cui vi era bisogno, affidandosi a centrocampo a Lorenzo Savarino (nella foto) , centrocampista 24enne arrivato dal Tolfa.

«Ho scelto il progetto e da subito sono rimasto coinvolto dall'entusiamo - afferma il centrocampista Savarino -. Abbiamo le carte in regola per fare un campionato di buon livello, anche se ancora non conosciamo il girone in cui ci inseriranno. Certo quello A è più interessante, ci saranno molti derby, e sotto questo profilo piace a molto a me per averlo giocato con il Tolfa. Se poi arriverà un altro girone lo affronteremo tante motivazioni e spirito di sacrificio. La squadra a naso, mi sembra competitiva per giocarcela con tutti. Partiamo per salvarci, obiettivo che la dirigenza si è posta come prima cosa. Poi vedremo - conclude - anche se a mio avviso, analizzando i profili dei giocatori, non siamo da sottovalutare. Siamo un gruppo coeso, compatto e pronto a battagliare ogni domenica».

