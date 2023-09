Epilogo meraviglioso nella semifinale di Lorenzo Ballarati. Il campioncino della Nazionale italiana Juniores ha ottenuto l'ottavo e ultimo posto utile nella classifica generale nei 100 stile libero ai Mondiali di Netanya (Israele) e ha conquistato l'accesso alla finale per il rotto della cuffia, visto che ha messo la mano sul blocchetto sul 50"03, mentre l'australiano Southam l'ha messa solo un centesimo dopo ed è stato eliminato.

Una situazione incredibile, nel vero senso della parola, dopo che, nella sua batteria, l'atleta allenato da Fabio De Santis era partito bene, arrivando alla virata secondo e rimanendo terzo fino a 10 metri dal termine.

Nel finale Ballarati ha pagato un po' lo sforzo ed ha dovuto attendere l'altra semifinale, che si è svolta subito dopo, e dalla quale è arrivata la bellissima notizia.

Quindi Ballarati ora deve approfittare di questo segno benevolo del destino, nella finale in programma per domani alle 17. Ma non erano state semplici nemmeno le batterie del mattino per il tritone della Coser Aniene, che ha fermato il cronometro sul 50"58, quinto nella sua gara, la penultima.

L’atleta guidato da Fabio De Santis si è preso qualche rischio, ottenendo il 14° posto su 16 qualificati. È quindi passato in semifinale solamente per 14 centesimi.

