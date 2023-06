VITERBOO – Si è svolto domenica 11 giugno 2023 a Colleferro il recupero della 2^giornata di gare dei Campionati Regionali J/P/S, manifestazione non disputata a causa della pioggia il 4 giugno a Tivoli. Non molti gli atleti dell'Alto Lazio che hanno potuto prendere parte alle gare, perché numerosi sono stati impegnati il giorno precedente al "Paolo Rosi" a Roma all'importante evento a carattere nazionale giovanile il 56° "Trofeo Giorgio Bravin", ma comunque capaci di ottimi risultati con Lohajit Botticelli che conquista il titolo Promesse nel salto in lungo e Matteo Cianchelli 3° negli 800m. Juniores. Il civitonico Botticelli veniva da un lungo periodo di stop a causa di impegni lavorativi, ma nelle ultime settimane, sotto la guida attenta del suo allenatore Sergio Burratti ha saputo colmare alcune carenze tecniche conquistando con 6,41 l'oro nella categoria Promesse. Matteo Cianchelli conquista invece il bronzo tra gli Juniores negli 800m. correndo in 1'55"69, mantenendo uno standard cronometrico molto alto nelle gare disputate quest'anno che lasciano ben sperare per l'appuntamento nazionale di fine luglio a Grosseto. Esordio sui 200m. per Claudio Giulianelli che corre la distanza in 27"90.