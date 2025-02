Trasferta proficua al Sant’Anna. Corsari i biancoverdi del Dlf nello scontro salvezza del campionato di Prima Categoria, per una vittoria fondamentale sul piano salvezza, con la vittoria esterna per 1-0 sul campo dell’Almas Roma.

La decide Agostini dopo soli tre minuti, contro una squadra che porterà a referto solo dodici giocatori. Tre salti in avanti che portano i biancoverdi nella zona di centro classifica, in un girone diviso letteralmente in tre ora.

Classifica che sorride ai biancoverdi. Perentorio il salto in avanti ad uscire dalla zona arancione e piombare insieme ad altre nove squadre nella zona tranquilla, oltre ad arpionare e raggiungere il Bagnaia al quartultimo posto, fermato sul pari dall’Allumiere.

Complici le sconfitte di S. Lorenzo e del fanalino di coda Valentano, ad oggi il Dlf ha 9 punti di vantaggio sulla zona dei playout dove c’è la terzultima S. Lorenzo e l’Almas, più 19 tra l’altro con quest’ultima. Domenica si torna al Gagliardini e di fronte ci sarà il Bagnaia.

Abbuffata per il Quartiere Campo Oro nel campionato di Seconda Categoria. Al Galli di Cerveteri i gialloverdi hanno travolto con un pesante 6-0 il Kaysra, che perde in casa per la prima volta in stagione. Mattatore di giornata bomber Rasi, che ha segnato addirittura ben tre delle sei reti della squadra di Fabio Secondino. A completare lo score ci hanno pensato Cherubini, Bellumori e Arilli. È un successo che fa da volano al Qco, che approfitta dei risultati negativi di Sutri e Atletico Monte Romano ed aumenta a cinque e sei i punti di vantaggio nei confronti delle dirette concorrenti.

«È stata una vittoria da prima in classifica - afferma mister Fabio Secondino - ci siamo ripresi quello che ci spettava dopo la sconfitta con l'Oriolo. Peccato solo aver sprecato altre due chance per segnare nei primi minuti di partita. Ora ci attendono nove finali. Se siamo ancora lassù nonostante i tanti problemi di infortuni, allora vuol dire che qualcosa valiamo veramente».

«È stato un fine settimana scoppiettante - afferma il presidente Antonello Quagliata - sotto tutti i punti di vista sportivi. Abbiamo cominciato con il grande pareggio del calcio a 5 e poi abbiamo proseguito con questo splendido successo del calcio a 11. Ci tengo a dedicare questo bel weekend ad un mio amico».

La Csl Soccer rallenta, ma rimane sempre imbattuta al giro di boa del campionato di Terza Categoria. I rossoblu sono tornati da Cellere con un solo punto in tasca, perché la partita è terminata sull'1-1. I leoni dominano tutto il primo tempo senza però riuscire a segnare. Nella ripresa, però, i ragazzi di Tommaso Valente trovano un gol dalla lunga distanza di Alessandro Lancia, ma successivamente vengono ripresi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Csl continua a macinare gioco, ma senza fortuna. Il risultato consente comunque ai civitavecchiesi di laurearsi campioni d'inverno. Domenica prossima comincerà il girone di ritorno con il derby cittadino nella tana della Leocon. Rimanendo nel campionato di Terza Categoria, l’ultima partita del girone di andata vede l’Evergreen uscire sconfitta dal terreno di Magliano in Sabina per 2-0 contro la Maglianese, al termine di una gara complicata che rispecchia in tutto e per tutto le previsioni della vigilia. Padroni di casa che partono forte nei primi minuti di gioco e che ricercano con insistenza lo sviluppo di gioco sulla propria sinistra innescando Cambone sulla che crea più di un grattacapo alla nostra retroguardia. Proprio quest’ultimo trova lo spunto vincente per portare la Maglianese in vantaggio con un diagonale che si insacca sul palo lungo. La rete subita scuote l’animo dei ragazzi di Mister Zampollini che con il passare dei minuti riescono ad alzare il proprio baricentro e costruiscono con pazienza due potenziali occasioni per il pari sull’asse Tosi-Paolini ma la mira è imprecisa. Il primo tempo scivola via su risultati invariato. Nella seconda frazione di gioco lo spartito si colora di gialloblù, le trame della formazione ospite si fanno più fluide e viene conquistato sempre più campo, manca tuttavia la lucidità nell’ultimo passaggio e in più di un’occasione la netta sensazione di un gol che pare maturo rimane invece soltanto un’illusione. La partita si gioca fino alla fine sul filo dell’equilibrio fino a quando su un corner a meno di dieci dal termine Dalla Muta insacca sul secondo palo siglando la rete del raddoppio e di fatto chiudendo a doppia mandata il match. Una partita che al triplice fischio finale lascia l’amaro in bocca e soprattutto il rammarico nelle fila dei civitavecchiesi per quello che poteva essere e non è stato, una sfida decisa da due episodi che spesso in partite come queste fanno la differenza e che non si è riusciti a portare dalla nostra parte prima e a ribaltare poi.

Si torna in città con un velo di delusione ma già pronti per preparare la prossima trasferta a Corchiano per un pronto riscatto.

