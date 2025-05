W3 Maccarese da sogno. Il riferimento non è alle prestazioni ottenute nel girone A di Eccellenza, dove la prima squadra bianconera milita, bensì a quello di Lnd Esport. Per chi ancora non lo conoscesse, parliamo di calcio virtuale, in tal caso giocato da persone rappresentanti svariate società di calcio dilettantistico. Il campionato 2024-2025, a ben 2/3 dal suo inizio, vede al comando della classifica proprio i maccaresani. Primi a quota 51 punti, sino ad ora sono riusciti a conquistare 15 vittorie e 6 pareggi, perdendo soltanto una volta. 50 gol siglati e 14 subiti, con una differenza reti positiva di +36. Al secondo posto insegue il Grifo Academy, a -2, così come l'Eagles Esports terzo. Più distaccato l'Asd Fidene quarto a 45, discorso per il Città di Anagni quinto, a 43.

©RIPRODUZIONE RISERVATA