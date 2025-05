L’Isvf non sbaglia un colpo, o meglio, sorride a metà. Nell'ultimo turno di campionato, in casa Isola Sacra Volley Fiumicino sono arrivate due vittorie, maturate rispettivamente in Serie C con la compagine maschile e in Serie D con quella femminile. I campionati 2024-2025, quasi del tutto tramontati, vedono però svariati verdetti non ancora ufficializzati. Non è il discorso dei ragazzi di coach Cristini-Gargiulo, che battono la Fenice 3-1 ma non riescono ad agganciare i playoff, sfiorandoli soltanto. All'interno del girone A, i fiumicinesi, in attesa del turno conclusivo con il Rim Sport Cerveteri - di scena domani alle ore 19.30 - chiudono al quarto posto in classifica. Situazione differente, invece, per le ragazze aeroportuali. Nel gruppo B, momentaneamente seconde a pari punti con lo Sporting Viterbo, sono uscite vittoriose dal recente match concluso 3-0 sul Dg Ostia. Un successo che senza ombra di dubbio ha consentito a loro di assumere sempre più consapevolezza, in vista della sfida promozione del prossimo fine settimana proprio contro il club viterbese.

