Buona anche la seconda gara di campionato nella B Interregionale con i viterbesi che hanno vinto per 72-67 sul campo dell’Esperia Cagliari confermando il loro primato in classifica. WeCom-Ortoetruria solida, autorevole e molto ben registrata in campo espugna il difficilissimo parquet di Cagliari e conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato. L’Esperia è un’avversaria che si manifesta subito ostica, con ottime individualità ed un efficace gioco di squadra, ma sin dalle prime battute la Stella Azzurra conduce la gara e solo due volte nell’arco dell’intero match si troverà a rincorrere un solo possesso. Roster al completo per Viterbo che, recuperato Moretti che va subito in campo, presenta in apertura di gara anche Meroi, Mavric, Begic e Visentin. La partita è ben giocata da entrambe le squadre, ma i biancostellati sono molto attenti ed organizzati, con una difesa forte e rapide ripartenze. Prima frazione equilibrata che si conclude sul 12 pari, ma nel secondo periodo gli ospiti accelerano e scavano un break che li porta anche sul +8 (31-23). Fanciullo ruota a meraviglia il suo roster e Casanova, Bertini, Taurchini ed Albenzi si rendono protagonisti di una gara di assoluta qualità. A metà gara Cagliari tenta di rientrare e va negli spogliatoi sul -1 (32-33). Il coach biancoblu impartisce disposizioni precise ed i ragazzi lo seguono perfettamente. Piccolo sorpasso degli isolani dopo un paio di minuti di frazione, ma la WeCom-Ortoetruria si trova a meraviglia e chiude spazi agli avversari, capitalizzando al meglio le azioni offensive e chiudendo il terzo periodo sul 58-48. Cagliari mette in campo tutto quello che ha e comincia a ridurre lo svantaggio fino al -3 a 70” dalla conclusione, ma il team della Tuscia non si fa sorprendere e chiude la gara sul 72-67 mettendo in carniere due punti pesantissimi. Veramente ottima la prova di tutto il roster, ma la palma del migliore in campo va certamente ad Ivan Begic, autore di una prestazione maiuscola con 33 punti a referto fatta di 4/7 ai liberi, 4/5 da 2, 7/10 da 3 e 6 assist.Grande soddisfazione quindi per questa bellissima e importante vittoria, ma già testa a domani sera, quando al PalaMalè arriverà una temibile Ferentino.

IL TABELLINO. Esperia Cagliari: Manca, Cabriolu 5, Potì 13, Villani 2, Thiam 9, Picciau 10, Locci 12, Maresca 14, Pili, Sanna 2. Coach: F. Manca. Assistente: A. Sulis.

Stella Azzurra Viterbo WeCom Ortoetruria Viterbo: Di Croce ne, Moretti 7, Mavric 8, Bertini 3, Meroi 3, Visentin 6, Taurchini 2, Albenzi 4, Casanova 6, Begic 33. Coach: U. Fanciullo. Assistente: J. Vitali.

Parziali: 12-12/21-20/25-16/14-19. Rimbalzi: Cabriolu 9, Thiam e Picciau 6, Casanova 5. Assist: Begic 6, Picciau 5.

