L'EBU ha reso noto che sarà la MatchRoom Boxing a organizzare il match per il titolo Europeo dei pesi Leggeri tra Emiliano Marsili (42-0-1) e il gallese Gavin Gwynne (16-2-1). L'incontro avrà luogo il prossimo settembre a Cardiff. Il pugile di Civitavecchia ha così commentato la notizia: «Andiamo in una città portuale, così come lo era quella Liverpool che mi vide conquistare il Mondiale IBO contro Derry Mathews. Ci stiamo preparando. Mi sarebbe piaciuto dare l’addio al pugilato disputando un titolo importante in Italia, ma non ci sono riuscito e insieme al maestro Mario Massai andremo nel Regno Unito».

