Grande soddisfazione per Silvio Lilli agli Italiani Master, che si sono svolti al PalaPellicone di Ostia con 170 atleti iscritti alla competizione, cosa che dimostra il numero sempre più alto di persone che vogliono proseguire nella loro passione anche una volta terminata la carriera senior. A mettersi in mostra è stato anche il judoka ladispolano, che ha vinto l’oro nella categoria Veterani M6-M8 per i 73 kg.

Durante il percorso Lilli ha sconfitto Alfonso Bordonaro, Carlo Marco Avella e Marco Gigli. Si è giunti quindi alla finale, dove è arrivato ancora un successo, dopo un match molto intenso con Tolomeo Tosini, che è terminato sul punteggio di 1-0. Grossa la soddisfazione per Lilli, che ottiene un altro podio, dopo quello calpestato lo scorso maggio a Bologna per il Grand Prix Emilia Romagna. Quindi un 2025 davvero sorridente per il ladispolano, che spera di poter proseguire in questa strisca davvero felice.