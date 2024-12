Grandi novità per la stagione 2024/25 che si avvicina: l’Evergreen iscriverà la prima squadra di calcio a 11 al campionato di Terza categoria.

La società gialloblu raddoppia: dopo il calcio a 5 il progetto di sviluppo si allarga.

«Vogliamo costruire una bella realtà, una squadra giovane, civitavecchiese - affermano dal club - abbiamo in mente un modello di calcio preciso e riconoscibile in coerenza con i principi della nostra scuola calcio, mantenere un ambiente sano in nome dei più nobili valori dello sport».

La squadra sarà guidata da Mister Mauro Zampollini e Fabio Paolini, ex professionisti, garanzie per il panorama calcistico locale e non solo. L'Evergreen giocherà le sue partite casalinghe al campo Di Ianne a San Gordiano.

«Siamo felici di intraprendere questo percorso, vogliamo appassionare gli sportivi locali e non solo a questa nuova realtà», concludono dal club gialloblu.

