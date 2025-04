Penultima giornata stellare per l’Evergreen nel campionato di serie D. Nell’ultima gara al Secondiano Cosimi i gialloblu hanno sconfitto per 3-0 il Primavalle.

Gara quasi sempre condotta dal quintetto di Fabrizio Fattori, che ha sostenuto i suoi da dietro la panchina, in quanto squalificato, con i cambi di fronte, le azioni in velocità e l’attenzione difensiva che gli hanno consentito di ottenere questo fondamentale successo. A decidere l’incontro sono state le reti di Tamalio, Agozzino e Verde.

Ma un’altra notizia è giunta da Viterbo, dove la rivale Casale di Roma si è fatta imporre il pareggio dall’Active Network. Quindi, ad una sola giornata dalla fine, l’Evergreen raggiunge in testa proprio i capitolini, in un’ultima giornata da grosse emozioni, nella quale i civitavecchiesi potrebbero conquistare una promozione che sembrava lontano solo fino a un paio di settimane fa. E, nel caso si rimanesse a pari punti, ci potrebbe anche essere un pazzesco spareggio a decidere le sorti dei gialloblu.

«È lontano ormai il giorno in cui siamo partiti per questa nuova avventura – raccontano dall’Evergreen - con una voglia e un entusiasmo travolgente ma il cuore ci batte forte come il primo giorno. La luna piena ci illumina la scena, i riflettori si accendono al Secondiano Cosimi per la penultima giornata di campionato, probabilmente decisiva sliding door della stagione. Inizia la partita che si rivela subito dura come ci si aspettava: Simonante si fa trovare pronto al momento giusto travestendosi da muro, dalla parte opposta ci provano Agozzino e Marinaro, si resta sullo 0-0. I minuti passano poi la gioia all’improvviso la regala Tamalio che con il destro rompe gli equilibri del match e porta in vantaggio l’Evergreen. Si rimane sul filo del rasoio per tutta la durata della prima frazione, so soffre, si va vicini al raddoppio, Spinelli scalda i guanti all’estremo difensore avversario, ma al riposo si va con il risultato invariato: 1-0 all’intervallo. Al rientro in campo per il secondo tempo i nostri prendono metri, alzano l’intensità e su un prezioso recuperò palla Incorvaia costruisce un’azione splendida che culmina in un assist decisivo per Agozzino che di prima intenzione, glaciale, raddoppia, 2-0. Ancora Incorvaia stavolta dalla parte destra del campo, illumina per Verde che da pochi passi mette il suo timbro, 3-0. Su questo risultato arriveremo fino al termine della sfida e quando arriva il triplice fischio finale esulta il Secondiano Cosimi di fede gialloblù, ventunesima vittoria. Mentre i nostri sono sotto la doccia arriva anche il finale da Viterbo con il Casale di Roma che impatta con l’Active. Questo significa una sola cosa: Che si arriva all’alba dell’ultima giornata condividendo la vetta, a pari punti».

