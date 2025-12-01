Una sfida ad alta intensità contro la seconda della classe, che si porta via 3 punti all’Angelo Sale, pieno per sostenere i padroni di casa. Ma il rammarico resta, eccome, per l’Etrurians, che ha tenuto testa ad una formazione sicuramente più attrezzata per puntare al vertice del girone. Nell’1-0 per gli ospiti dunque il bicchiere è decisamente mezzo pieno per gli uomini di mister Rinaldi. Tanti cambi rispetto alle scorse partite anche per le defezioni dell’ultima ora, come quella di Giannella. Angelucci ha la febbre ma stringe i denti. Indisponibili ancora Roscioli e Veronesi. In porta Rossi, in difesa al centro Abbruzzetti e Pierini, poi sulle corsie Mitsch e Catini. In mezzo al campo il solito play Angelucci con Avolio e Peluso, poi Cotea a supporto di Funari e Giustini. Nel primo tempo i ladispolani dimostrano di tenere benissimo il campo. C’è un uno-due Mitsch e Giustini, quest’ultimo davanti al portiere non riesce a inquadrare la porta. Qualche altra chance ma il portiere Otgon non si lascia superare.

Nella ripresa il copione non cambia: è l’Etrurians a fare la partita e ancora Giustini dopo una galoppata non centra il bersaglio. Rinaldi inserisce forze fresche, soprattutto a centrocampo con Belloni e Formaggi per Avolio e Peluso. Poco prima era entrato Cobzaru che poi però si è fatto espellere. Quanto il risultato sembrava scivolare via verso lo 0-0 ecco la doccia gelata a 120 secondi dal triplice fischio per la rete di El Farmawy.

«Peccato, purtroppo il calcio è così – commenta il tecnico dell’Etrurians – diciamo che queste due ultime partite non abbiamo raccolto tutto ciò che di buono abbiamo fatto. Col Cesano abbiamo giocato alla pari, è un periodo che ci gira così, gli avversari con un tiro fanno gol. Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno giocato davvero bene, nonostante le assenze. Angelucci ha giocato anche con la febbre mentre Giannella poco prima del fischio d’inizio non si è sentito bene. Dobbiamo proseguire in questo modo, i risultati arriveranno». Domenica si va fuori contro Prima Porta.

Rossi, Mitsch, Catini, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio (25’ Belloni), Peluso (41’ st Flore), Funari (36’ st Pallozzi), Cotea (25’ st Formaggi), Giustini (12’ st Cobzaru). A disp. Portoghesi, Palombo. Freddi, Veronesi. All. Rinaldi

@RIPRODUZIONE RISERVATA