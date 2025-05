Divertimento e spettacolo all’Angelo Sale dove l’Etrurians liquida per 6-0 il Monte Mario e si congeda dai suoi tifosi dopo una stagione più che positiva. Finisce con un risultato tennistico una gara che a dire il vero ha poco da dire sul lato dell’agonismo. Squarcia e Abis mettono a segno una doppietta ciascuno, poi Flore e Roscioli chiudono il conto con i romani già in vacanza e comunque certi della salvezza. Mister Bacchi parte con Antonini tra i pali, poi in difesa Dolente, Pierini e Palombo e c’è spazio ancora per Abbruzzetti. Sulla linea mediana capitan Iacovella con Pellecchia e Avolio, a completare il mosaico Squarcia, Abis e Anzuini. Il primo gol è d’antologia con Abis che si lancia in tuffo sulla sfera e fredda l’estremo difensore. Il raddoppio lo sigla invece Squarcia che sfrutta la disattenzione del portiere del Monte Mario. Tris ad opera di Abis, il capocannoniere della squadra, con un tiro imprendibile e il finisce qui il primo tempo con emozioni prodotte soltanto dai padroni di casa. Ad inizio ripresa due sostituzioni per Bacchi: Pellecchia e Anzuini rifiatano per far entrare Scotti e Cotea. Il poker lo cala ancora Squarcia lanciato da Peluso entrato anche lui al posto di Iacovella. Altri due subentrati finiscono sul tabellino dei marcatori: Flore e Roscioli, quest’ultimo con una bordata da quasi 30 metri. «Una buona prestazione – commenta a fine gara – Bacchi – chiudiamo in bellezza e ora domenica ultima sfida di questo campionato». Contento per il gol anche Roscioli. «Ci ho provato ed è andata bene - ammette - è stata un’annata particolare dove nel ritorno forse avremmo meritato qualche punto in più. Dopo la partita col Cesano si inizierà a pensare alla prossima stagione».

