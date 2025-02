Altro acuto di Abis e l’Etrurians fa suo il derby del litorale con l’Atletico Santa Marinella.

Una vittoria ad alto coefficiente per gli uomini di mister Bacchi che allungano ancora la striscia positiva in campionato e si preparano alla sfida di Coppa con il Borgo San Martino.

Un campionato emozionante, una classifica corta, basti pensare che ora i gialloviola si trovano a 7 punti dalla capolista che attualmente è il Real Campagnano.

Domenica altra partita importantissima in trasferta ad Anguillara ma intanto i ladispolani si godono l’1-0 con l’Atletico merito ancora di Abis, al suo 11° sigillo.

Bacchi manda in campo Antonini in porta, poi classica difesa a 3 con Pierini, Palombo e Dolente.

Play di centrocampo Gravina, con Iacovella e Peluso a completare il mosaico. Esterni Cotea e Roscioli, tandem offensivo composto da Squarcia e Abis. Molto equilibrato il primo tempo. Gli ospiti non minacciano seriamente Antonini, l’Etrurians vicinissimo al vantaggio con Iacovella ma il suo violento tiro finisce sulla traversa.

Nella ripresa c’è un calcio d’angolo per i padroni di casa, Abis è il più lesto e insacca alle spalle del portiere Nardini. Il giocatore in maglia numero 10 poi viene espulso per doppio giallo mentre il rosso diretto lo prende capitan Iacovella.

Bacchi corre ai ripari togliendo Barison che era entrato al posto di Cotea.

Il forcing dell’Atletico non porta al pari ed esplode la festa al Sale al triplice fischio finale. Domenica però l’Etrurians sarà incerottato senza Peluso e Gravina (erano diffidati) e ovviamente senza Abis e Iacovella.

«Non era per niente facile vincere contro un’ottima squadra – commenta mister Bacchi – alla fine abbiamo dimostrato carattere e una grandissima personalità. Peccato per le assenze che ci saranno con l’Anguillara, ora però dobbiamo pensare alla Coppa. In campionato inutile guardare alla classifica, noi dobbiamo pensare a giocare partita dopo partita».

©RIPRODUZIONE RISERVATA