Alla fine solo applausi per l’Etrurians che non riesce a vincere contro Real Fabrica di Roma ma ottiene comunque un buon pareggio in rimonta davanti al proprio pubblico, presente nonostante la prolungata pioggia. Ci pensa Funari, ancora in gol, a ristabilire la parità dopo un buon primo tempo con diverse occasioni ma con gli ospiti cinici con Floccari direttamente su punizione. Mister Rinaldi parte con Rossi in porta, in difesa schierati Abbruzzetti e Pierini al centro con Mitsch e Roscioli a completare il reparto sulle corsie laterali.

L’assenza dell’ultima ora è quella di Peluso che viene sostituito da Veronesi. Sulla mediana anche Avolio e Angelucci. Funari è la punta centrale, supportato da Catini e Formaggi. Come detto, sono gli ospiti a passare con Floccari dopo che l’Etrurians comunque aveva colpito una traversa con Formaggi. Il pari arriva nella ripresa: verticalizzazione di Veronesi, tiro al volo di Funari che sorprende Cima con un tiro preciso. Per i gialloviola entrano Eluwa, Cotea, Pallozzi e Migliorini e ci sono diverse occasioni ma finisce così.

«È stata una partita combattuta – commenta l’allenatore – con qualche assenza sia per noi che per il Fabrica per via di questa influenza. Siamo un bel gruppo e ci stiamo divertendo, forse meritavamo qualcosina in più per il gioco espresso ma dobbiamo continuare così lavorando con impegno ed entusiasmo, come del resto stiamo facendo dall’inizio dell’anno». Domenica trasferta insidiosa con Civita Castellana che nell'ultimo turno ha superato l'Atletico Casalotti fuori casa.

Rossi, Mitsch (26’ st Eluwa), Roscioli, Angelucci, Abbruzzetti, Pierini, Avolio, Veronesi (13’ st Cotea), Funari (28’ st Pallozzi), Catini, Formaggi (32’ st Migliorini). A disp. Portoghesi, Freddi, Verna. All. Rinaldi

@RIPRODUZIONE RISERVATA