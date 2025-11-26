È un Etrurians che sta vivendo un buon momento condito da risultati positivi in un girone di Prima Categoria bello impegnativo. Domenica scorsa però il pari interno con l’Atletico Casalotti è andato un po' stretto agli uomini di Danilo Rinaldi che hanno avuto moltissime chance senza però riuscire a sfruttarle. E il pareggio è arrivato all’ultimo sussulto. Un 1-1 che non rispecchia fedelmente l’andamento della gara ma che da una parte viene accolto positivamente per la determinazione mostrata dai gialloviola fino al gong.

«Siamo dispiaciuti – è il commento di mister Rinaldi – meritavamo di vincere. Peccato davvero, potevamo agganciarci alla zona più alta della classifica, anche se, tutto sommato, siamo a 4 punti dal secondo posto. Veniamo da una striscia positiva e i ragazzi stanno bene». Discorso a parte a parte naturalmente per gli infortunati. «Ci sono degli elementi indisponibili – aggiunge Rinaldi – come Roscioli e Veronesi. Abbiamo recuperato Palombo ma c’è rammarico per la mancanza di un calciatore come Abis, che si è fatto male ad inizio stagione. Nel suo score ci sono sempre quei 20 gol stagionali tra Promozione e Prima Categoria. Al nostro attaccante gli facciamo gli auguri di pronta guarigione sperando possa accorciare i tempi di recupero». L’Etrurians domenica giocherà ancora di fronte al proprio pubblico dell’Angelo Sale (ore 15).

«Affronteremo il Cesano – conclude – una squadra seconda in classifica e attrezzata, con un budget sicuramente differente. Il nostro però è un gruppo giovane e motivato che se la può giocare con tutti. Cercheremo di fare la nostra partita. C’è l’ambiente giusto, qui è una famiglia e ci si diverte».

