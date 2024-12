L’ottava giornata del campionato di serie C maschile si è chiusa come preventivato con la sconfitta dell’Etruria Volley contro il Globo Sora per 3-0 (Parziali 15/25 – 22/25 – 22/25). La trasferta di domenica nel basso Lazio non era una partita da vincere considerando il divario tecnico e di classifica tra le due formazioni che vede i gialloblù all’undicesimo posto nel girone B con 6 punti e i sorani terzi con 20 punti; il sestetto di Quaglia non ha comunque sfigurato. Nel prossimo turno in trasferta contro l’Usd Sales ultimo in classifica ci sarà un solo risultato buono, la vittoria. L’ottava giornata del campionato di serie D maschile ha registrato invece una sconfitta molto di misura per l’Etruria Volley Civitavecchia, che davanti al pubblico del Palazzetto Insolera-Tamagnini ha perso 2-3 contro il Volley Prati (Parziali 24/26 – 25/22 – 17/25 – 25/18 – 16/18). I civitavecchiesi allenati da Sansolini restano al nono posto nella classifica del girone a con 10 punti.

