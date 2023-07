Alle 10.30 presso la sala “M. G. Cutuli” del comune di Civitavecchia sarà presentato l’equipaggio del Palio Marinaro che rappresenterà Civitavecchia a “I Tesori del Mediterraneo 2023”. Dopo il grande successo del Palio Marinaro in onore di S. Fermina disputatosi nella splendida conice del Porto Storico nei giorni 22-23 aprile 2023 (44° Palio Marinaro di S. Fermina tra i Nuovi Rioni Storici della città per le categorie Senior e Junior m/f, questultima riservata agli Istituti scolastici cittadini di 2° grado e il l 15° Palio Marinaro dei Tre Porti tra gli equipaggi delle città di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta open alle marinerie del litorale laziale, campano e toscano, ma che questo anno ha assunto un taglio internazionale con la partecipazione dell'equipaggio di Siggiewi di Malta; il 1° Palio Marinaro dei TrePorti per la cat. Junior tra gli Istituti Nautici delle città di Civitavecchia-Fiumicino e Gaeta) si torna a parlare di canottaggio a sedile fisso e di tradizioni. L'occasione è ghiotta: anche questo anno Civitavecchia parteciperà alla manifestazione "I Tesori del Mediterraneo ed. 2023" organizzata dall'Associazione Culturale Nuovi Orizzonti, che si svolgerà dal 29 al 31 luglio 2022 a Reggio Calabria.

La kermesse, erede della Regata Ulisse, già partecipata e vinta nel 2006 da un equipaggio civitavecchiese, coniuga cultura, turismo, sport e spettacolo.

Dopo alcuni anni di assenza, la città di Civitavecchia è tornata ad essere presente alla manifestazione, nella nuova veste dei Tesori del Mediterraneo, dal 2016 con equipaggi organizzati dalla ASD Mare Nostrum 2000 che hanno sempre ottenuto ottimi piazzamenti.

Con il Patrocinio della Amministrazione Comunale, anche questo anno a rappresentare la Città di Civitavecchia nella XVIII edizione della Regata del Mediterraneo, ci sarà un equipaggio organizzato della Associazione ASD Mare Nostrum 2000 selezionando i componenti tra i canottieri che hanno partecipato e dato vita a gare appassionanti durante il Palio marinaro di S. Fermina.

Lequipaggio, che andiamo a presentare, è composto dalla mescolanza di atleti veterani esperti di canottaggio e praticanti amatoriali anche praticanti di altre discipline sportive:

Gennaro LO IACONO (Dir. Sportivo-rematore): socio e tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti. Nel 2007 1° cl. nella Regata dei Gonfaloni della città di Pescara. Un veterano della Regata del Mediterraneo di Reggio Calabria avendo partecipato a tre edizioni. Conosce bene le insidie del campo di gara;

Davide ORLANDI (Cap.Timoniere-rematore): socio e tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti. Anche lui un veterano della Regata del Mediterraneo di Reggio Calabria avendo partecipato a tre edizioni. Conosce bene le insidie del campo di gara;

le New Entry. Si sono avvicinati al al Palio Marinaro e canottaggio a sedile fisso seguendo i propri figli/e e fanno parte del gruppo de i Genitori del Calamatta. Sono alla prima esperienza in questa gara appassionante ma si sono preparati con entusiasmo e sacrificio con ottimi risultati.

Antonio CIACALEONI (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti.

Abraao SILVA MORAES (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti;

Sandro PAZZAGLIA (rematore) tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti.

Emanuele ZENA (rematore): tesserato con ASD Mare Nostrum 2000. Vanta: vittorie e piazzamenti nei Pali Marinari della città di Civitavecchia e dei Tre Porti;

Il team sarà accompagnato dal Pres. ASD Mare Nostrum 2000 Sandro CALDERAI.

La Regata si svolgerà nello specchio dacqua dello Stretto che unisce Reggio Calabria e Messina tra equipaggi composti da 4 rematori e 1 timoniere, provenienti da tutta Italia che gareggeranno solcando le insidiose acque della Fata Morgana, vogando iper 500 metri in un percorso rettilineo prospicente il bellissimo lungomare di Reggio Calabria.

Gli equipaggi in gara, molto agguerriti, saranno oltre la Città di Civitavecchia: le Fiamme Gialle (campioni in carica negli ultimi anni), la Città Metropolitana di Reggio Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Città di Taranto, Lega Navale di Brindisi, il CUS Bari, il CUS Palermo, la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso e dulcis in fundo Siggiewi Malta.

«Anche noi della Mare Nostrum 2000, dopo vari tentativi infruttuosi degli anni passati, questo anno siamo riusciti ad ospitare l'equipaggio maltese di Siggiewi in occasione del Palio Marinaro dei Tre Porti segno che la disciplina del canottaggio nell'isola sta crescendo e grazie al suo responsabile Joseph GRIMA si sta aprendo verso competizioni oltre confine - spiega il presidente Sandro Calderai - vista l'importante presenza dell'Ordine dei Cavalieri di Malta a Civitavecchia e in riferimento a quanto narrato da Padre Labat nel 1710 che un equipaggio di Malta si aggiudicò la Corsa delle Felucheche si disputava a quel tempo nel porto di Civitavecchia, la loro presenza ci ha dato modo di organizzare due eventi a corollario: il primo in collaborazione con la locale Pro Loco nella presentazione del libro di Giovanni Insolera l'Insegna della Fenice vita di Terenzio Collemodi c/o la CARICIV e la Conferenza "Testimonianze dell'Ordine dei Cavalieri di Malta a Civitavecchia" relatori Giovanni Insolera e Marco Brusco c/o il Forte Michelangelo. Si coglie l'occasione per rinnovare i ringraziamenti alla presidente Gariella Sarracco e al C.A. (CP) Filippo Marini per l'ospitalità ricevuta».

Quest'anno il programma degli allenamenti, della preparazione e dell'addestramento in acqua, necessari per trovare sincronia ed affiatamento tra i componenti lequipaggio, si è svolto interamente nel Porto Storico grazie alla disponibilità dell'approdo realizzato presso i Cantieri Navali Ulisse del Direttore Alessandro Barone che sentitamente ringraziamo unitamente presidente Pino Musolino dell'Autorità di Sistema Portuale e al C.V. (CP) Michele Castaldo della Direzione Marittima del Lazio-Capitaneria di Porto di CV per il rilascio delle necessarie autorizzzazioni.

«Siamo infine felici di sottolineare che anche per questo anno l'amministrazione comunale ha dedicato molta attenzione e ha supportato la ASD Mare Nostrum 2000 per organizzare al meglio la trasferta di Reggio Calabria - conclude il presidente Calderai - per questo motivo voglio ringraziare il Sindaco Avv. Ernesto Tedesco e il Delegato alla Sport Matteo Iacomelli, gli assessori Francesco Serpa e Simona Galizia, tutto il personale degli uffici competenti per la sensibilità e la collaborazione dimostrate. Dopo anni di tentativi infruttuosi, questa amministrazione ha ritenuto i progetti e le attività della associazione Mare Nostrum meritevoli di essere supportati e istituzionalizzati affinchè il messaggio culturale, sportivo e sociale della antica tradizione del Palio Marinaro possa essere trasmesso alle future generazioni ed il Palio Marinaro stesso, così supportato possa fungere da volano per leconomia della città. A tale proposito si è aperto da tempo un tavolo di lavoro che si spera possa dare presto buoni risultati».

