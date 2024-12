La Obelix Academy colpisce ancora. Due allievi della scuola di danza di Simonetta Travagliati di Santa Marinella faranno il loro ingresso in campo nel mondo della televisione. Infatti, in questa settimana, li vedremo nella trasmissione di Rai 2 che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì “E Viva il Videobox” condotta da Fiorello: si tratta di Leonardo Garbetta e Sara Verticelli, due tra i migliori allievi della scuola di danza della Travagliati. Il giovane Garbetta si esibirà martedì alle 8 del mattino, mentre giovedì toccherà alla Verticelli.

«Sono felicissima per questo nuovo traguardo - dice Simonetta Travagliati - quindi auguro ai due miei allievi di volare sempre più in alto. La scuola di danza della Travagliati non è nuova a questi traguardi televisivi, già in passato i giovani allievi della scuola di danza hanno avuto modo di dimostrare le loro doti in apparizioni in programmi della tv di stato e delle emittenti locali nazionali».

