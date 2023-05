Leonard Sandu, il giovane pallavolista cresciuto nel vivaio della Pallavolo Civitavecchia e valorizzato nel consorzio Etruria Volley, ha chiuso la sua prima stagione in maglia Trentino, disputando la finale nazionale U19 che si è svolta ad Agropoli. Sandu e compagni hanno perso il tricolore per mano di Ravenna. «Desideriamo fare i nostri complimenti a Leo - affermano dalla Pallavolo Civitavecchia - per il percorso di crescita costante che sta facendo, ora sarà dispiaciuto per la sconfitta odierna, ma lo sport, come la vita, riserva gioie e dolori, noi gli auguriamo di trasformare presto la delusione provata oggi nella gioia che proverà festeggiando le vittorie future».

