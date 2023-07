Se si chiedesse a un bambino chi è il pilota di motociclismo più forte, molti risponderebbero Valentino Rossi, icona dell’Italia e leader indiscusso del palcoscenico mondiale. Eppure non è il più titolato. Giacomo Agostini, detto “Ago”, è stato campione ben 15 volte, di cui sette nella serie 350, ininterrottamente dal 1968 al 1974, mentre è stato iridato nella 500, la massima serie, dal 1966 al 1972, quando ancora il regolamento permetteva di gareggiare in più serie. Nativo di Brescia, ha avuto fin da piccolo la passione per i motori e il suo nome è legato strettamente alla casa motociclistica MV Agusta, nata come Meccanica Verghera Agusta, a oggi l’azienda più titolata della storia, con 75 titoli iridati (38 piloti e 37 costruttori). Giacomo Agostini rimane tutt’oggi il pilota ad aver vinto più Gran Premi nel campionato del mondo di velocità con 123 GP e aver ottenuto 162 podi in 190 gare disputate, con pochissime, se non rare, cadute. Dopo essere stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana è entrato nella Walk of Fame dello sport italiano nel 2015.

