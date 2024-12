Nei giorni scorsi belle prestazioni delle atlete della Polisportiva Real Azzurra nella seconda prova del campionato Csen Cup Individuale e campionato di Specialità di ginnastica artistica svoltasi a Perugia.

Questi i principali piazzamenti: per la categoria Allieve B: Marta Campana, 2° posto, in azione anche Giulia Polacco e Francesca Manucci. Per la categoria Junior A: Elena Maria Lupi, 3° posto, Beatrice Brocchi, 5° posto. Per la categoria Junior B: Chiara Bacchi, 5° posto, ha gareggiato Aurora Campanella. Per la categoria Senior: Ludovica Filoso, 1° posto, Ayamey Marabottini, 2° posto, Ilaria Pelosi, 3° posto. Ha partecipato al campionato di Specialità l’insegnante Ginevra Cordelli che ha ottenuto il terzo posto assoluto.

«Complimenti vivissimi - fanno sapere i dirigenti della Polisportiva Real Azzurra - a tutte per il grande risultato raggiunto e per i progressi fatti registrare dopo una lunga serie di allenamenti ed esercitazioni che hanno permesso alle portacolori della Real Azzurra di giungere all’importante appuntamento in ottime condizioni».

