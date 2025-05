Ancora vittorie e importanti affermazioni per gli atleti del Circolo Canottieri Civitavecchia impegnati lo scorso fine settimana a Sabaudia nel Meeting Sud. En plein di medaglie per le gemelle Tranquilli: Mia ha chiuso al primo posto in doppio e nel singolo della categoria Allievi B1; due primi posti anche per Emma nel doppio e nel singolo.

Ottimo secondo posto, poi, per Federico Pollerà nel singolo; sempre lui ha mancato di pochissimo il podio e ha chiuso al 4° posto nel doppio nella categoria B2.

Ottima performance anche per Ivano Scotti che ha conquistato la medaglia d’argento nel singolo Master: Scotti, però, ha gareggiato nella categoria più giovane.

Medaglie d’oro per Paolo Savino nel singolo Master e primo posto nel doppio insieme a Roberto Di Luzio nella categoria Master.

Gli atleti del Circolo Canottieri Civitavecchia hanno preso parte a un’importante gara nazionale che si è svolta in due giorni, sabato e domenica, e ha visto un grandissimo numero di iscritti.

Il prossimo appuntamento per gli atleti del Circolo Canottieri di mister Tranquilli è per il 31 maggio e primo giugno nelle gare valide per la conquista dei titoli regionali.

