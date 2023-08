VITERBO - Alzato il velo anche sulla composizione dei 5 gironi del campionato di Promozione Laziale. Nessuna novità sotto il sole per quanto concerne i team della Tuscia tutti collocati nel canonico girone A con la sola “variante” legata al blasonato nome della Viterbese 1908 del presidente Romano che per il momento ha indicato come campo di gioco quello di Cesano e che è stata dirottata nel gruppo B.

LE CINQUE SORELLE. Ecco il raggruppamento A che oltre alle provinciali Sorianese e Nuova Pescia Romana comprende le neo promosse Castel Sant’Elia e Ronciglione United ed il Tarquinia Calcio che ha beneficiato del ripescaggio avendo perso il play out. Poi a completare il quadro abbiamo le formazioni del comprensorio romano e tirrenico che sono Borgo Palidoro, Canale Monterano, Città di Cerveteri, Fregene Maccarese, Palocco, Ostia Antica, Pol. Ostiense, Parioli (gioca a Campagnano), Duepigreco Roma (gioca a Montespaccato), Santa Marinella, Tolfa e Urbetevere. Girone con 17 squadre ed una di volta in volta osserverà il turno di riposo. Il turno inaugurale è fissato per il 17 settembre, non ci sono derby provinciali e la giornata inaugurale sarà la seguente: Borgo Palidoro-Sorianese, Castel Sant’Elia-Duepigreco Roma, Città di Cerveteri-Tarquinia, Fregene Maccarese-Ostia Antica, Nuova Pescia Romana-Pol. Ostiense, Ronciglione United-Palocco; Santa Marinella-Canale Monterano, Tolfa-Urbetevere. Riposerà il Parioli.

LA COPPA. Domenica 3 settembre 28 formazioni scenderanno in campo per il turno preliminare di Coppa Italia. Tra le viterbesi derby provinciale tra Castel Sant’Elia e Tarquinia e sfida contro il Fonte Meravigliosa per il Ronciglione United. Prevista la gara unica con calci di rigore a decidere la qualificata in caso di pareggio al 90esimo. La sede del campo di gioco sarà sorteggiata nelle prossime ore.

