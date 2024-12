Importante opportunità per Flavio Borreale. L'allenatore civitavecchiese guiderà l'Atletico Santa Marinella nel prossimo campionato di Prima Categoria, prendendo il posto di un altro personaggio noto in città come Diego Michesi. Dopo aver avuto diverse esperienze negli ultimi anni, tra cui quelle con la Juniores del Dlf, con cui ha vinto il campionato provinciale, e con il Sorano, ora per Borreale c'è una nuova sfida. In nerazzurro il mister troverà Luigi Ruggiero, un elemento di grandissimo spessore, che sta tornando alla forma dopo un anno di stop per l'infortunio al ginocchio. Ecco le prime dichiarazioni del mister: «Sono molto felice per questa opportunità. La società mi ha subito mostrato tutta la loro passione ed ambizione, c'è voglia di essere competitivi su tutti fronti. La squadra ha ottimi valori, sia umani che tecnici, ma soprattutto è un gruppo molto unito. Ci sono tutti i presupposti per fare bene, non vedo l'ora di iniziare».

