Quinta amichevole stagionale per l'Atletico Civitavecchia al San Liborio Stadium per un derby contro l'Evergreen, nuova realtà locale allenata dal veterano Fabrizio Fattori, alla sua prima esperienza da allenatore ed ex del club gialloblu. La partita è stata intensa e giocata a grande velocità, con spunti interessanti da parte di alcuni singoli. La differenza di categoria, C2 contro D, si è fatta sentire, anche se i ragazzi cari al presidente Muneroni sono più avanti nella preparazione, essendo alle soglie dell'inizio del campionato. Tangini ha fatto ruotare tutta la rosa dei giocatori, ad eccezione del capitano Notarnicola, ancora fuori per l'operazione al ginocchio destro, ottenendo buone risposte da ciascun giocatore. Il risultato finale di sei a zero non deve trarre in inganno: la partita è stata bella ed emozionante. A due settimane dall'inizio del campionato, il mister gialloblu Tangini può ritenersi soddisfatto del lavoro svolto in preparazione e guardare con fiducia al futuro, che prevede un campionato di alto livello e difficile.

©RIPRODUZIONE RISERVATA